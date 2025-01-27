«Город содержится ужасно». Солодова возмутило состояние Петропавловска-Камчатского

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов после проверки потребовал снять с должности ответственного за благоустройство Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.

«Мы специально без подготовки и предупреждения проехали по проблемным точкам в городе — по тем, о которых говорят жители. Мы видим, что город неухоженный и грязный. <…> Город содержится ужасно», — уточнил Солодов.

Губернатор проверил набережную Авачинской бухты, парк «Индустриальный», скверы Строителей и на Войцешека, смотровую площадку на Высотной, а также участок дороги к лицею № 21 и лестничный переход между домами № 54-56 на улице Океанская.

Он заявил о необходимости изменения системы работы. Для этого следует отправить в отставку заместителя мэра Петропавловска-Камчатского, который отвечает за благоустройство. Кроме того, стоит изменить подход к городскому предприятию Спецдорремстрой, сделав его не бременем, а рабочими руками местных властей.

Губернатор поручил мэру Евгению Беляеву раз в неделю без предупреждения проверять проблемные места в городе.

Министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова ранее освободили от должности после скандала в краевом онкологическом диспансере, где вирусами гепатита В и С заразились почти 40 человек.