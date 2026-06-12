День России для жителей Херсонской области — праздник с глубоким смыслом, в котором сосредоточились выбор, правда и связь с большой Родиной. Об этом написал Губернатор региона Владимир Сальдо в «Максе» .

Он напомнил, что жители области люди в 2022 году приняли решение войти в состав Российской Федерации. По его словам, этот выбор продиктован глубоким убеждением, памятью об общей истории, общей культурой, желанием дать детям нормальную жизнь на родной земле.

«Есть боль, есть потери, есть раны, есть ежедневная опасность для мирных жителей. Но Херсонщина держится. Держится характером людей, их терпением, трудом и любовью к своей земле», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что, несмотря на трудности, в регионе собирают урожай, ремонтируют дороги, строят жилые дома и предприятия. Сальдо поблагодарил земляков за терпение, трудолюбие, верность своей земле и взаимопомощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил россиян. Он принес благодарность защитникам Отечества.