День России объединяет всех: Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с праздником

День России объединяет всех, кто любит свою страну, гордится ее историей и каждый день своим трудом помогает ей становиться сильнее. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Он поздравил жителей с праздником и пожелал им здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. По его словам, россиян связывают такие ценности, как уважение к своей истории, ответственность за будущее и готовность поддерживать друг друга.

«Особые слова благодарности тем, кто сегодня защищает нашу Родину, работает на благо страны, воспитывает детей, создает, строит и помогает людям», — добавил губернатор.

Ранее россиян с праздником поздравили космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Они записали на МКС видеообращение, в котором напомнили богатой культуре, великой истории и выдающихся достижениях России.