Гросси обратился к Путину после приезда на Курскую АЭС

Гросси поблагодарил Путина за организацию визита МАГАТЭ на Курскую АЭС

Фото: РИА «Новости»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, приехав в Курчатов, поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность посетить Курскую АЭС в такое непростое время. Запись его выступления показал телеканал «Россия-24».

«Прежде всего, я хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», — сказал Гросси во время визита на станцию.

Глава МАГАТЭ приехал в Курчатов сегодня утром. После осмотра АЭС он предоставит свою оценку ситуации и обсудит вопросы ядерной безопасности.

Ранее Гросси назвал очень серьезным риск повреждения атомной электростанции из-за действий украинских военных.

Сегодня также стало известно, что один из энергоблоков Курской АЭС временно остановили для ремонта. Это необходимо для поддержания безопасной выработки электроэнергии.

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