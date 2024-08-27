Гросси обратился к Путину после приезда на Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, приехав в Курчатов, поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность посетить Курскую АЭС в такое непростое время. Запись его выступления показал телеканал «Россия-24» .

«Прежде всего, я хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», — сказал Гросси во время визита на станцию.

Глава МАГАТЭ приехал в Курчатов сегодня утром. После осмотра АЭС он предоставит свою оценку ситуации и обсудит вопросы ядерной безопасности.

Ранее Гросси назвал очень серьезным риск повреждения атомной электростанции из-за действий украинских военных.

Сегодня также стало известно, что один из энергоблоков Курской АЭС временно остановили для ремонта. Это необходимо для поддержания безопасной выработки электроэнергии.