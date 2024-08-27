Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утром во вторник прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС. Об этом сообщили « Известия» .

Корреспондент издания Эмиль Тимашев отметил, что охраняемый кортеж Гросси проехал по центру города, его сопровождали военные и полиция.

Ранее Гросси назвал очень серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за действий со стороны украинских военных. МАГАТЭ в официальном заявлении подчеркивало, что военная активность вблизи атомного объекта — это серьезный риск для физической и ядерной безопасности. Поэтому визит на Курскую АЭС предоставит Гросси своевременный доступ для независимой оценки ситуации.

Ранее стало известно, что один из энергоблоков Курской АЭС временно остановили для планового предупредительного ремонта. Это необходимо для поддержания безопасной выработки электроэнергии и стабильной работы оборудования.