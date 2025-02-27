Грибной урожай и теплая погода. Что предвещают приметы о погоде на Масленицу

В 2025 году Масленица выпала на последнюю неделю зимы — с 24 февраля по 2 марта. Про приметы о погоде в этот праздник россиянам напомнил сайт KazanFirst .

Масленичная неделя традиционно проходит перед Великим постом. Еще с давних времен люди замечали закономерности между погодой в праздник и тем, чего стоит ждать от грядущих весны и лета.

Принято считать, что пасмурная и дождливая неделя на Масленицу предвещает хороший грибной урожай весной. Если в праздники ударили морозы — лето будет теплым, но не жарким. Также важно обратить внимание на последний день Масленицы. Пасмурная погода в воскресенье предвещает теплую и ясную весну.

Накануне отмечался Всемирный день неторопливости, призывающий наслаждаться каждым моментом жизни вне зависимости от происходящего. Также 26 февраля празднуют День фисташек. Православные почтили память святого Мартиниана — покровителя верности и защитника от бедствий.