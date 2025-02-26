«7Дней.ru»: уборка в доме 26 февраля поможет обрести гармонию и душевный покой

В среду, 26 февраля, отмечается Всемирный день неторопливости, призывающий наслаждаться каждым моментом жизни вне зависимости от происходящих событий. Об этом информирует сайт «7Дней.ru» .

Еще один мировой праздник — День фисташек. Эти орехи благоприятно влияют на работу сердца за счет полезных жиров, магния и калия в составе.

В православии чтят память святого Мартиниана, покровителя верности и защиты от бедствий. Народные приметы советуют убрать дом для обретения гармонии и душевного покоя, избегать лени и одиночества. При этом следует отложить рукоделие и большие траты.

Именины отмечают Анны, Артемы, Василии, Веры, Владимиры, Евгении, Зои, Иваны, Ирины, Мартины, Михаилы, Николаи, Павлы, Светланы и Тимофеи.