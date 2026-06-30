Греф сделал заявление о ключевой ставке в России

Российская экономика уже переохладилась, поэтому ключевую ставку Центробанка необходимо снижать. Об этом на собрании акционеров Сбербанка заявил глава финансовой организации Герман Греф.

По его словам, реальные ставки находятся на уровне 10%, однако они могут применяться лишь на коротком горизонте для охлаждения экономики.

«То, что мы видим, — совершенно очевидно: переохладили экономику. И ставку нужно снижать», — заявил Греф.

По итогам заседания совета директоров 19 июня Банк России в девятый раз подряд снизил ключевую ставку — до 14,25% годовых. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что инфляция в стране снижается, поэтому люди вправе рассчитывать на более низкую ставку ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускала пересмотр прогноза по ключевой ставке, но не в сторону понижения, а в сторону повышения.