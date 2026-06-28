Герой России Никита Шмидт обратился к выпускникам от имени бойцов, которые защищают Родину в зоне СВО. Военнослужащий пожелал гостям праздника удачи и выдал главное напутствие, видео разместил на своем сайте Пятый канал.

Российский военный отметил, что находится сейчас там, где решается судьба страны. Выпускникам он напомнил, что школьная жизнь осталась позади, а впереди — большая взрослая дорога. Шмидт подчеркнул, что российские бойцы делают все, чтобы это будущее было мирным.

Военный призвал выпускников не бояться ставить цели и искать возможности идти к ним.

«И помните: где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, звоните родителям почаще. Они всегда вас любят и ждут. Удачи вам, ребята», — обратился к выпускникам Никита.

Ведущими концерта стали звезды сериала «Ландыши» Сергей Городничий и Ника Здорик. На сцену выходили Елка, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Filatov и Karas, Алекс Лим, Алена Свиридова и многие другие.