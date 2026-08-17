Грандиозные гонки и традиции. Под Калугой с размахом провели праздник орловского рысака

Четвертый Всероссийский фестиваль орловского рысака с размахом провели в Тарусе. Праздничные мероприятия посетили 12 тысяч зрителей, о деталях события в «Максе» рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Посетители смогли увидеть сразу несколько зрелищных соревнований. На фестивале проводились рысистые бега и — впервые в статусе национального вида спорта — Всероссийский чемпионат русских троек. В перерывах гостей ожидала масштабная развлекательная программа.

Кроме того, организаторы решили провести и детские соревнования среди наездников.

«Орловский рысак и русская тройка имеют глубокие традиции. Важно, чтобы они передавались молодому поколению», — объяснил Владислав Шапша.

Подобные мероприятия помогают развивать внутренний туризм, отметил глава региона. Тарусу он назвал «удивительным местом со своей атмосферой». В прошлом году Калужскую область посетили четыре миллиона путешественников, полмиллиона из них приехали именно в этот город.

Фестиваль орловского рысака, добавил губернатор Шапша, стал визитной карточкой области. Он привлекает множество зрителей и позволяет успешно развивать туристический бизнес региона.

В середине августа стало известно, что сразу четыре калужских проекта победили во всероссийском конкурсе благоустройства.