Грандиозные гонки и традиции. Под Калугой с размахом провели праздник орловского рысака
В Тарусе состоялся IV Всероссийский фестиваль орловского рысака
Четвертый Всероссийский фестиваль орловского рысака с размахом провели в Тарусе. Праздничные мероприятия посетили 12 тысяч зрителей, о деталях события в «Максе» рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Посетители смогли увидеть сразу несколько зрелищных соревнований. На фестивале проводились рысистые бега и — впервые в статусе национального вида спорта — Всероссийский чемпионат русских троек. В перерывах гостей ожидала масштабная развлекательная программа.
Кроме того, организаторы решили провести и детские соревнования среди наездников.
«Орловский рысак и русская тройка имеют глубокие традиции. Важно, чтобы они передавались молодому поколению», — объяснил Владислав Шапша.
Подобные мероприятия помогают развивать внутренний туризм, отметил глава региона. Тарусу он назвал «удивительным местом со своей атмосферой». В прошлом году Калужскую область посетили четыре миллиона путешественников, полмиллиона из них приехали именно в этот город.
Фестиваль орловского рысака, добавил губернатор Шапша, стал визитной карточкой области. Он привлекает множество зрителей и позволяет успешно развивать туристический бизнес региона.
В середине августа стало известно, что сразу четыре калужских проекта победили во всероссийском конкурсе благоустройства.