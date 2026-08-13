Четыре калужских проекта победили во всероссийском конкурсе благоустройства

Сразу четыре города Калужской области вошли в число лауреатов всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты подвели на форуме, посвященном развитию малых населенных пунктов и исторических поселений. В этом сезоне организаторы расширили состав участников, позволив подавать заявки опорным селам, сообщил губернатор Владислав Шапша в соцсетях.

Среди 10 представленных калужских инициатив победу одержали концепции благоустройства общественных пространств в Боровске, Кирове, Сухиничах и селе Ульяново. Каждая из одобренных программ направлена на преображение парковых зон, бульваров и пешеходных улиц.

«Поздравляю команды муниципалитетов. За время проведения конкурса 29 проектов в 16 городах из нашего региона стали победителями, 10 из них — не один раз. Объем привлеченного финансирования из федерального бюджета составил почти два миллиарда рублей», — сказал Шапша.

На торжественной церемонии подведения итогов председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что благоустройство меняет качество жизни и позволяет создавать новые рабочие мест.

«Меняется качество жизни, повышается предпринимательская активность, появляются новые рабочие места. Такие проекты позволяют людям чаще встречаться, больше общаться, укреплять добрососедские отношения», — сказал он.