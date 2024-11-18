«Госуслуги» запустили новый сервис «Жизненная ситуация»

«Госуслуги» запустили сервис «Жизненная ситуация» по восстановлению утерянных документов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Таким способом можно будет восстановить паспорт (как внутренний, так и заграничный), полис ОМС, водительские права, а также пенсионные и образовательные документы. Также будут доступны номера СНИЛС и ИНН в электронном виде.

Этот сервис запустили в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, по которому ДТП при наличии полиса ОСАГО можно будет оформить через «Госуслуги». Таким образом авторы проекта надеются снизить нагрузку на сотрудников ГАИ, чтобы водители могли чаще оформлять европротоколы.