Законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги» внесут в Госдуму

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, по которому можно будет оформить дорожно-транспортное происшествие через «Госуслуги» при наличии полиса ОСАГО. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

По мнению авторов проекта, таким образом автомобилисты смогут чаще оформлять европротоколы, не привлекая сотрудников ГАИ. Размер компенсации будет зависеть от того, сколько разногласий найдется у участников ДТП.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому автовладельцев без полиса ОСАГО будут штрафовать уже не на 800 рублей, как сейчас, а на пять тысяч.

С 1 марта наличие полиса будут проверять с помощью дорожных камер. Автоэксперт Дмитрий Славнов поддержал эту идею, заявив, что в таком случае полисами в скором времени обзаведутся все водители.