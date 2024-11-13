Законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги» внесут в Госдуму
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, по которому можно будет оформить дорожно-транспортное происшествие через «Госуслуги» при наличии полиса ОСАГО. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По мнению авторов проекта, таким образом автомобилисты смогут чаще оформлять европротоколы, не привлекая сотрудников ГАИ. Размер компенсации будет зависеть от того, сколько разногласий найдется у участников ДТП.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому автовладельцев без полиса ОСАГО будут штрафовать уже не на 800 рублей, как сейчас, а на пять тысяч.
С 1 марта наличие полиса будут проверять с помощью дорожных камер. Автоэксперт Дмитрий Славнов поддержал эту идею, заявив, что в таком случае полисами в скором времени обзаведутся все водители.