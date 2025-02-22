Гостям фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» представили фильм «Остров веры»

На международном фестивале «RТ.Док: Время наших героев» прошла премьера фильма документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова «Остров веры». Картина рассказывает о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, в котором от обстрела ВСУ укрывались монахи и сотни жителей окрестных сел. Фестиваль проходит в Национальном центре «Россия».

Автор фильма Ольга Кирий рассказала, что во время атак ВСУ люди постоянно молились и вместе жили в подвалах монастыря.

«Эти люди для меня герои. У них были круглосуточные молитвы, жили в подвале. В подвале они делили все — кров, еду и молитвы», — отметила она.

Гостям мероприятия также представили песню «Курский фронт» от бойцов и ветеранов СВО из группы «Новороссия». Со сцены прозвучали композиции девушек из коллектива «Катюша» и музыкантов из группы «Бахыт-Компот». Новую композицию «Колыбельная всему миру» также представил на фестивале неоклассик Игорь Скворцов.