Гостям фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» представили фильм «Остров веры»
В Национальном центре «Россия» прошел фестиваль «RТ.Док: Время наших героев»
На международном фестивале «RТ.Док: Время наших героев» прошла премьера фильма документалистов RT Ольги Кирий и Артема Сомова «Остров веры». Картина рассказывает о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, в котором от обстрела ВСУ укрывались монахи и сотни жителей окрестных сел. Фестиваль проходит в Национальном центре «Россия».
Автор фильма Ольга Кирий рассказала, что во время атак ВСУ люди постоянно молились и вместе жили в подвалах монастыря.
«Эти люди для меня герои. У них были круглосуточные молитвы, жили в подвале. В подвале они делили все — кров, еду и молитвы», — отметила она.
Гостям мероприятия также представили песню «Курский фронт» от бойцов и ветеранов СВО из группы «Новороссия». Со сцены прозвучали композиции девушек из коллектива «Катюша» и музыкантов из группы «Бахыт-Компот». Новую композицию «Колыбельная всему миру» также представил на фестивале неоклассик Игорь Скворцов.
Запомнилось зрителям и выступление юной артистки — шестилетней Яны Полуэктовой. Девочка спела песню «Дорогие мои пацаны» из Кизляра.
На фестивале планируют провести несколько премьерных показов документальных фильмов. Свою работу «Селидово. Преступление без срока давности» представят документалисты RT Юлия Мартовалиева и Михаил Буров. В фильме впервые покажут шокирующие кадры из только что освобожденного города.
Еще одной премьерой на фестивале станет картина работа Руслана Гусарова, Михаила Бурова и Олега Некишева «На острие копья». В центре сюжета ленты — размышления главных героев на фоне войны.
Ранее в Мытищах начался фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Участниками соревнований станут более 4,5 тысячи спортсменов из 60 регионов России и семи стран.