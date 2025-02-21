Церемония открытия международного фестиваля боевых искусств прошла в Мытищах

В Подмосковье начался Третий Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Соревнования продлятся в спорткомплексе «Арена Мытищи» до 24 февраля. В них участвуют более 4,5 тысячи спортсменов из 60 регионов России и семи стран мира. Турнир включает 16 дисциплин для взрослых и детей от десяти лет.

​«Знаменательно, что фестиваль проходит в особо значимый для нашей страны и церкви год, в который мы празднуем 80-летие победы в Великой Отечественной войне, а также 55-летие со дня прославления святителя Николая Японского. Сей святой неслучайно избран небесным покровителем патриаршего фестиваля. Заботясь о проповеди Евангелия среди японцев, святитель Николай хорошо изучил язык, историю и культуру страны восходящего солнца», — отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С приветственными словами к участникам также обратились представители правительства и спортивных организаций. Ведущими церемонии стали актер Дмитрий Дюжев и спортивная журналистка Вера Вайс. Для гостей выступили хор Троице-Сергиевой лавры, Государственный казачий ансамбль «Ставрополье» и оркестр Росгвардии.

​«На моих глазах этот фестиваль вырос из инициативы энтузиастов до такого масштабного события, на котором мы сегодня с вами находимся. Сначала, при поддержке Московской области, фестиваль стал региональным, затем он попал в федеральный календарь мероприятий с поддержкой министерства спорта России, далее эта инициатива была замечена святейшим патриархом и „Кубок Николая Японского“ впервые в истории спортивных мероприятий приобрел патриарший статус», — прокомментировала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

С 21 февраля в рамках фестиваля проходят мастер-классы, показательные выступления, выставки, встречи со спортсменами и пресс-конференции. Турнир включен в официальный календарь спортивных мероприятий России и направлен на развитие детско-юношеского спорта, а также укрепление дружеских связей между странами. Организатором спортивного мероприятия выступает Российский союз православных единоборцев при поддержке правительства и Русской Православной Церкви.