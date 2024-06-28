ГОСТ на шаурму появится в России

«Известия»: Роскачество разработает ГОСТ на шаурму

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Для шаурмы появится национальный стандарт. Его разработкой займутся Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров. Об этом сообщили «Известия».

Специалисты установят требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса для шаурмы. По информации издания, необходимость создания ГОСТа обуславливается санитарно-эпидемиологической обстановкой в заведениях.

В Роскачестве отметили, что шаурма стала продукцией массового спроса, поэтому риск отравлений ей следует минимизировать. После введения ГОСТа производителям придется гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готового блюда.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская подтвердила, что в шаурме могут содержаться кишечная палочка, листерии и золотистый стафилококк, которые вызывают отравления.

Об опасности употребления готовых блюд также предупредила гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, следует с осторожностью покупать магазинные салаты, уличную шаурму, мясные полуфабрикаты и вафельные трубочки с белково-заварным кремом.

«Плодитесь и размножайтесь». Кто такие чайлдфри и нужно ли запретить их идеологию

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте