Врач Мельникова: магазинные салаты и шаурма чаще всего становятся причиной отравления

Бактерии и вирусы способны спровоцировать пищевое отравление при попадании в организм вместе с едой. При выборе каких блюд стоит проявить бдительность, рассказала гастроэнтеролог Евгения Мельникова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, мясо, яйца, рыба, молочка и консервы — излюбленная среда обитания условно-патогенных микроорганизмов.

Именно поэтому важно максимально осторожно подходить к употреблению магазинных салатов и уличной шаурмы. То же самое касается мясных полуфабрикатов и вафельных трубочек с белково-заварным кремом, отметила врач.

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