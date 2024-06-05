Врач Мельникова: магазинные салаты и шаурма чаще всего становятся причиной отравления

Бактерии и вирусы способны спровоцировать пищевое отравление при попадании в организм вместе с едой. При выборе каких блюд стоит проявить бдительность, рассказала гастроэнтеролог Евгения Мельникова в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, мясо, яйца, рыба, молочка и консервы — излюбленная среда обитания условно-патогенных микроорганизмов.
Именно поэтому важно максимально осторожно подходить к употреблению магазинных салатов и уличной шаурмы. То же самое касается мясных полуфабрикатов и вафельных трубочек с белково-заварным кремом, отметила врач.