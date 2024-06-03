Врач Демьяновская предупредила, что в шаурме может содержаться кишечная палочка и листерии

Любимая большинством россиян шаурма может стать причиной острого отравления, причем риск достаточно высок. Об этом Life рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она объяснила, что в популярном блюде часто находят три опасные бактерии. Все они могут стать причиной госпитализации.

«Две самых распространенных вида бактерий, которые можно встретить в шаурме, — кишечная палочка (E. coli) и листерии. Они могут попасть в блюдо через зараженное мясо, плохо промытые овощи или грязные руки повара», — отметила врач.

Она добавила, что также в шаурме может содержаться золотистый стафилококк. При его попадании в организм возникают симптомы пищевого отравления. Поэтому, если после шаурмы вдруг появилась диарея или тошнота, нужно сразу обращаться к врачу.

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