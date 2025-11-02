«Господу было угодно». Россиянок призвали рожать детей от насильников

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер уверен, что детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи. Такое заявление он сделал в интервью «4-му каналу».

Вегнер призвал психологов убеждать женщин выносить ребенка, если они не желают воспитывать его сами. Это поможет парам, которые не могут завести детей, обрести семейное счастье.

Депутат отметил, что в стране много бездетных пар. Они мечтают о ребенке. Поэтому такая инициатива может осчастливить другую семью.

«Но этот ребенок может жить в другой семье, с которой мы можем проводить работу, готовить ее психологически, поддерживать. Психолог будет объяснять женщине: жизнь должна быть. Если она зародилась, значит, так Господу было угодно», — сказал Вегнер.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил ввести запрет на аборты в День семьи, любви и верности. Парламентарий отметил, что постепенно эту меру можно будет распространить и на другие даты. Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, в свою очередь, предупредил, что ограничение абортов в некоторых регионах приведет к их росту в других. Даванков также высказался против запрета на аборты. Он подчеркнул, что в СССР это привело к росту числа подпольных операций и ухудшению здоровья женщин.