В Госдуме объяснили, почему запрет абортов в отдельных регионах не сработает

Даванков: запрет на аборты в одном регионе приведет к их росту в соседнем

При введении в ряде регионов ограничений на аборты будет их резкий рост в других субъектах. Об этом заявил вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков в беседе с ТАСС .

«Это все искусственные меры ограничения, они приводят просто к тому, что вот ровно берешь статистику, <…> если где-то уменьшилось количество абортов, <…> в соседнем регионе будет большее количество», — сказал он.

По его словам, люди просто будут проводить процедуру в другом городе. Также Даванков выступил против введения запрета на аборты. Он напомнил, что подобная практика в СССР обернулась увеличением числа подпольных операций и проблемами со здоровьем у пациенток.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил запретить делать аборты в День семьи, любви и верности, который каждый год отмечают 8 июля. По его мнению, постепенно такую меру можно будет распространить и на другие даты.