Госдума запросила у СК предложения об изменении законов о мигрантах

Госдума попросила СК прислать инициативы по поправкам в законы о мигрантах

Депутаты Госдумы изучат предложения Следственного комитета по внесению поправок в законы о миграционной политике. Как сообщил в комментарии «Интерфаксу» председатель комитета по контролю нижней палаты парламента Олег Морозов, соответствующий запрос направили в ведомство.

Он подчеркнул, что в заявлении попросили Следственный комитет представить свои инициативы в максимально короткие сроки,

«Комитет по поручению палаты вчера направил соответствующий запрос в Следственный комитет, чтобы получить информацию, какие предложения есть в части совершенствования миграционного законодательства», — заявил Морозов.

Депутат добавил, что после получения ответа депутаты определят, в каком формате и в какие сроки рассмотрят предложения ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме раскритиковал существующее законодательство в сфере миграционной политики. В своей речи он назвал нижнюю палату российского парламента «государственной дурой».

На эти слова ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который подчеркнул, что Бастрыкин оскорбил всех россиян. Он пояснил, что депутатов избирают граждане как своих представителей во власти.