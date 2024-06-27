Володин обвинил Бастрыкина в оскорблении народа словами о «Государственной дуре»
Спикер ГД Володин: глава СК Бастрыкин оскорбил народ, назвав Думу «Госдурой»
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин фактически оскорбил целый народ, назвав Госдуму «Государственной дурой». Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации — он оскорбил народ», — ответил он парламентским журналистам, попросившим прокомментировать слова Бастрыкина.
Речь идет о высказывании главы СК по поводу необходимости принятия законопроектов в сфере регулирования миграции. Выступая на сессии Петербургского международного юридического форума, Александр Бастрыкин задался вопросом, заинтересован ли парламент в принятии новых законов, «соответствующих напряженности ситуации», и когда «наша Государственная дура» примет «хорошие законы».
По мнению председателя Следкома, российским компаниям стоит руководствоваться вопросами национальной безопасности при найме мигрантов.