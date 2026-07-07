Госдума ввела штрафы за недопуск операторов связи в многоквартирные дома

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за недопуск операторов связи в многоквартирные дома для установки и обслуживания оборудования. Об этом сообщил ТАСС .

Как написали инициаторы поправок в пояснительной записке, организации, управляющие многоквартирными домами, часто не соблюдают условия договоров с операторами и пытаются брать с них дополнительную плату за доступ к установленному на общедомовой территории оборудованию. Тех, кто не соглашается платить, не пускают внутрь.

Теперь за такие действия будут наказывать. Юридические лица могут получить штрафы от 100 до 500 тысяч рублей, должностные — от 10 до 40 тысяч.

Ранее «Россети Московский регион» разъяснили правила размещения волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП. Провайдеры могут заключить договор с электросетевыми компаниями на использование их инфраструктуры.