«Россети Московский регион» помогают провайдерам легализовать размещение ВОЛС

Россети Московский регион» ведут активную работу с провайдерами, разъясняя им правила законного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса. На сегодняшний день более трехсот операторов связи официально монтируют оборудование на опорах линий электропередачи (ЛЭП) по договорам с энергокомпанией. За первые шесть месяцев 2026 года еще восемь провайдеров из Московской области начали соблюдать требования законодательства в области электроэнергетики.

Согласно Федеральному закону «О связи» и пункту 19 Постановления Правительства РФ от 22 ноября 2022 года № 2106, провайдеры должны заключать договоры с электросетевыми компаниями на использование их инфраструктуры для подвеса ВОЛС. Это обеспечивает прозрачность и единые условия доступа для всех операторов, включая тарифы.

Чтобы заключить договор, провайдеры должны направить официальный запрос в «Россети Московский регион», подписать договор доступа к опоре ЛЭП и согласовать проект размещения оборудования. Важно соблюдать технические нормы, включая обязательную маркировку ВОЛС и ограничение числа размещаемых элементов на одной опоре.

По договору провайдер сам выбирает место для размещения оборудования, экономя на строительстве собственной инфраструктуры. Электросетевая компания обеспечивает безопасный монтаж ВОЛС и сохранность оборудования при плановых и ремонтных работах на опорах ЛЭП.

Энергетики советуют жителям Подмосковья проверять наличие лицензии и договора у провайдера перед подключением интернета. Это поможет избежать риска остаться без связи из-за демонтажа нелегальных ВОЛС.