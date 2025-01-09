Госдума рассмотрит проект о продлении материнского капитала в феврале

Государственная Дума может рассмотреть проект о продлении программы материнского капитала до 2030 года уже в первой половине февраля во втором и третьем чтениях. Об этом рассказала РИА «Новости» глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.

«И уже в первой половине февраля Госдума сможет рассмотреть законопроект во втором и третьем чтении», — сказала Останина.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России программу материнского капитала с выплатами за рождение детей продлят до 2030 года включительно. Он отметил, что эта мера поддержки уже доказала свою эффективность за все время своего существования. Более 14 миллионов семей получили сертификаты на выплаты.

В Госдуме начали разрабатывать законопроект о праве полностью или частично тратить материнский капитал на обучение родителей. Эта мера будет применяться к женщинам, родившим второго и последующих детей, а также к мужчинам, усыновившим первого и последующих детей.