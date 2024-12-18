Программу маткапитала в России продлят до 2030 года

В России программу материнского капитала с выплатами за рождение детей продлят до 2030 года включительно. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что мера поддержки доказала свою эффективность за все время существования. Сертификаты на выплаты получили более 14 миллионов семей.

«У родителей есть право использовать предусмотренные в них средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели», — привела заявление Мишустина пресс-служба кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что продление программы поддержит еще пять миллионов семей. Кроме того, выплаты продолжат индексировать каждый год. Начиная с февраля, сумма за первого ребенка составит более 676 тысяч рублей, за второго и последующих — 893 тысячи рублей.

«Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект „Семья“, который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению президента», — добавил Мишустин.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что за три года регулярных индексаций размер выплат материнского капитала за второго ребенка вырастет до миллиона рублей. Она напомнила, что повышение суммы прописали в принятом законе о бюджете на 2025-й и прогнозный период 2026–2027 годов.