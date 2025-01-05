Родителям предложили разрешить учиться на средства маткапитала

В Госдуме начали разрабатывать законопроект о праве полностью или частично тратить материнский капитал на обучение родителей. Письмо об этом на имя вице-премьера Татьяны Голиковой направил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, сообщил ТАСС .

Парламентарий допустил, что мера коснется женщин, родивших второго и последующего ребенка, а также единственных мужчин — усыновителей первого и последующих детей.

«Подготавливается проект федерального закона, предусматривающий возможность использования средств материнского капитала на получение родителями образования в организациях на территории России», — указал он в письме.

Колунов отметил, что инициатива поможет семьям повысить уровень благосостояния детей и увеличить свои доходы, а также способствовать улучшению демографической обстановки.

Ранее россиянам рассказали о размере маткапитала в 2025 году.