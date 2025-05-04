Госдума раскрыла, кому повысят пенсии и дадут 80 тысяч наличными в мае

Выплаты для некоторых категорий российских пенсионеров значительно повысились с 1 мая. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил RT , что такие доплаты предусмотрены как для пожилых граждан, так и для ветеранов и инвалидов.

Как пояснил парламентарий, речь идет далеко не о новой инициативе, все уже закреплено как законодательная норма.

По словам депутата, с 1 мая фиксированная часть страховой пенсии удваивается для граждан, достигших 80 лет. Аналогичную доплату получат и инвалиды I группы.

Помимо этого, предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 1,2 тысячи рублей для тех случаев, когда за пенсионером осуществляется уход. Эта выплата назначается, если пенсионер не относится к категории инвалидов I группы с детства.

Также в этом году будет произведен ряд единовременных выплат, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, инвалиды и вдовы фронтовиков получат по 80 тысяч рублей. Бывшим совершеннолетним узникам концлагерей полагается единовременная выплата в размере 55 тысяч рублей.

Кроме того, как уточнил депутат, предусмотрено дополнительное увеличение пенсии для тех, на чьем иждивении находятся нетрудоспособные родственники. В таких случаях выплата увеличивается на треть от фиксированной части.

Ранее россиянам рассказали, как увеличить будущую пенсию.