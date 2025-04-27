Россиянам рассказали, как увеличить будущую пенсию

Профессор Виноградов: пенсия может вырасти при выходе на нее на 10 лет позже

Россияне могут претендовать на рост пенсии при выходе на заслуженный отдых позже установленного срока или как участники программы долгосрочных сбережений. Об это агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Профессор напомнил, что если выйти на пенсию на 10 лет позже, то ее размер увеличится более чем в два раза. При определенном ежемесячном доходе размер выплат можно увеличить за счет участия в программе долгосрочных сбережений. В данном случае пенсионер должен заключить договор с НПФ.

«Государство готово добавить до 36 тысяч рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесенные средства», — уточнил Виноградов.

Кроме того, есть возможность забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода, если в жизни произошли чрезвычайные ситуации. Пенсионные баллы можно еще и докупить, для этого нужно обратиться в Социальный фонд, резюмировал эксперт.

Ветераны ВОВ и работники угольной промышленности получат в мае дополнительные выплаты к пенсии. Претендовать на 80 тысяч рублей также могут члены летных экипажей.