Госдума одобрила жилищные вклады

Госдума приняла закон, позволяющий с 1 января 2027 года заключать с банками договоры жилищных сбережений. Информацию опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Жилищный вклад позволит накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья, для участия в долевом строительстве или финансирования индивидуального жилищного строительства.

Банк сможет предоставить вкладчику кредит на улучшение жилищных условий, если он соответствует критериям. Максимальное страховое возмещение по вкладам составит 10 миллионов рублей.

Такие вклады можно открыть на срок не менее трех лет. Спустя год средства можно направлять для расчета по действующему жилищному кредиту или на оплату первоначального взноса по ипотеке.

Если вкладчик передумает покупать жилье или ему откажут в ипотеке, средства вернут уже с накопленными процентами. Но при самостоятельном отказе деньги возможно забрать лишь спустя 1,5 года с даты заключения договора.