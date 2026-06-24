Правительство ограничит срок льготной ставки по семейной ипотеке

Срок действия льготного ипотечного тарифа ограничат 15 годами с даты оформления займа, после чего ставка станет рыночной. Это следует из разосланного банкам проекта правил, сообщила газета «Известия» . Достоверность документа подтвердили журналистам источники из банковской среды.

Сейчас банки предлагают семейную ипотеку под 6% годовых, при этом рыночные ставки по жилищным займам существенно выше. Разницу в доходах по таким кредитам государство компенсирует банкам по системе «ключевая плюс 3,5%». При текущем уровне это около 17,75%, из которых 6% оплачивает заемщик.

По данным журналистов, новое правило может коснуться кредитных договоров, оформленных с 1 июля 2026-го. После окончания 15-летнего периода госкомпенсация ставки прекратится, банк получит право перевести заем на условия, привязанные к ключевой ставке Центробанка.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассмотрит увеличение лимита по семейной ипотеке. Еще обсуждают вопрос ввода дифференцированной ставки.