Правительство ограничит срок льготной ставки по семейной ипотеке
«Известия»: правительство ограничит срок льготной ставки по семейной ипотеке
Срок действия льготного ипотечного тарифа ограничат 15 годами с даты оформления займа, после чего ставка станет рыночной. Это следует из разосланного банкам проекта правил, сообщила газета «Известия». Достоверность документа подтвердили журналистам источники из банковской среды.
Сейчас банки предлагают семейную ипотеку под 6% годовых, при этом рыночные ставки по жилищным займам существенно выше. Разницу в доходах по таким кредитам государство компенсирует банкам по системе «ключевая плюс 3,5%». При текущем уровне это около 17,75%, из которых 6% оплачивает заемщик.
По данным журналистов, новое правило может коснуться кредитных договоров, оформленных с 1 июля 2026-го. После окончания 15-летнего периода госкомпенсация ставки прекратится, банк получит право перевести заем на условия, привязанные к ключевой ставке Центробанка.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассмотрит увеличение лимита по семейной ипотеке. Еще обсуждают вопрос ввода дифференцированной ставки.