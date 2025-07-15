Россиян предупредили о серьезном штрафе за рекламу в домовом чате

Юрист Яковлева: за рекламу услуг и товаров в домовом чате грозит штраф 500 тысяч

Информацию о товаре или услуге в домовом чате формально можно квалифицировать как рекламу, за которую есть риски получить штраф. Об этом «Ленте.ру» сообщила юрист Алена Яковлева.

По ее словам, рекламой по текущему законодательству признают информацию, распространенную любым способом неопределенному кругу лиц по любым каналам связи. Риски есть даже в случае, если рекламное послание появляется в чате с двумя пользователями

«Соседка может рассказать, как в вашем доме кто-то сделал ей маникюр, и похвалить специалиста. Поскольку нет коммерческого интереса, это не реклама. Если же мастер маникюра распространит сведения о платной услуге, это реклама. Рекомендация должна соответствовать требованиям о маркировке», — объяснила Яковлева.

В этом случае участники чата могут обратиться в ФАС с жалобой. Для физических лиц штрафы составят от 2 000 до 2 500 рублей, а для организаций — от 100 000 до 500 000 рублей.

Ранее многомиллионные штрафы за рекламу на прицепах предложили ввести в России.