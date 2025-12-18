Госдума одобрила изменения для переехавших самозанятых таксистов

Депутаты Госдумы в четверг приняли на пленарном заседании в третьем чтении закон, вводящий для самозанятых таксистов право получения разрешения на работу в регионе, в котором у них нет постоянной регистрации. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки внесли в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Изменения на рассмотрение в Госдуму внесла группа депутатов во главе с Анатолием Выборным.

Доцент Михаил Хачатурян не исключал, что в Россию могут вернуться «бомбилы» после локализации производства автомобилей для такси. По его словам, проблемы возможны из-за ограниченной доступности машин для водителей и низкого объема их выпуска для этой работы.

В начале декабря в Санкт-Петербурге продлили запрет мигрантам на работу курьерами и водителями такси.