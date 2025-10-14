В России спрогнозировали возможное увеличение числа нелегальных таксистов

Доцент кафедры стратегического и инновационного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян сообщил РИАМО , что локализация производства автомобилей для такси в России может привести к возвращению «бомбил».

По мнению эксперта, проблемы возникают из-за низкого объема производства автомобилей для такси и ограниченной доступности их покупки для водителей, в основном самозанятых. Также на ситуацию влияет нехватка запасных частей, которая усложняет сервисное обслуживание транспорта. Эти факторы могут значительно сократить число водителей такси и привести к закрытию многих таксопарков, написало радио Sputnik.

Экономист предупредил, что такая ситуация создаст условия для возрождения теневого рынка перевозок, характерного для начала 2000-х годов. «Все это может привести, с одной стороны, к резкому подорожанию услуг такси в среднем на 20–25%, а с другой, к потере хотя бы минимального контроля качества оказания услуг такси и криминализации этой сферы», — пояснил эксперт.