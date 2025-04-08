Госдума изменила правила призыва на срочную службу

Госдума приняла закон о продлении срока исполнения решения о призыве до года

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении срока действия решения о призыве на срочную службу. Теперь он составит один год. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Поправки к федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» вступят в силу с момента опубликования документа. Авторами законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

«Если решение о призыве на срочную военную службу по какой‑то причине не было исполнено, оно будет действовать еще год», — уточнили в Госдуме.

В этом случае молодого человека отправят в армию во время следующего призыва. При этом ему не придется повторно проходить комиссию, медосвидетельствование и психологический отбор.

Ранее Госдума освободила от призыва в армию добровольцев, воевавших не менее шести месяцев в составе ВС ДНР и ЛНР, начиная с мая 2014 года.