Город в Чечне стал самым молодым в России

Ойсхара — самый молодой город России, расположенный в Гудермесском районе Чечни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Росреестр.

В декабре 2023 года Ойсхаре присвоили статус города. Эти изменения зафиксировали в Государственном каталоге географических названий, который ведет Роскадастр.

Ойсхара — небольшой город, расположенный в 14 километрах к юго-востоку от Гудермеса и в 53 километрах к востоку от Грозного. Здесь проживает около 20 тысяч человек. Город образует отдельное городское поселение.

