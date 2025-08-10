Сегодня 16:06 Город в Чечне стал самым молодым в России Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ойсхара — самый молодой город России, расположенный в Гудермесском районе Чечни. Об этом сообщило
РИА «Новости» со ссылкой на Росреестр.
В декабре 2023 года Ойсхаре присвоили статус города. Эти изменения зафиксировали в Государственном каталоге географических названий, который ведет Роскадастр.
Ойсхара — небольшой город, расположенный в 14 километрах к юго-востоку от Гудермеса и в 53 километрах к востоку от Грозного. Здесь проживает около 20 тысяч человек. Город образует отдельное городское поселение.
Ранее Петербург
вошел в рейтинг самых впечатляющих городов России. Так считают 38% опрошенных россиян. Вторую строку рейтинга отдали Москве (22%), далее следуют Казань и Сочи (по 8%), замыкает пятерку Калининград (6%). Сегодня 17:27 Предстоящую неделю назвали судьбоносной для Украины Сегодня 17:22 Путин рассказал Жапарову о предстоящей встрече с Трампом Сегодня 17:21 Пермский школьник умер после драки на спортивной площадке Сегодня 17:07 Рябков заявил, что американские системы несут угрозу безопасности России Сегодня 17:03 «Калашников» создал спецоружие против больших дронов Сегодня 17:03 Три бойца белгородского подразделения «Орлан» пострадали при обстреле ВСУ Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте