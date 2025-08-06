Tutu.ru: Петербург и Казань вошли в рейтинг самых впечатляющих городов России

Первое место в списке самых впечатляющих городов России занял Санкт-Петербург — так считают 38% опрошенных россиян. Вторую строку рейтинга отдали Москве (22%), далее следуют Казань и Сочи (по 8%), замыкает пятерку Калининград (6%). Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на результаты исследования сервиса Tutu.ru.

Среди критериев оценки — наличие достопримечательностей (66%), особенности архитектуры (61%), природа и море (23%), местная культура (23%) и гастрономия (21%). В возрастной группе от 18 до 25 лет туристы больше заинтересованы в развлечениях и ночной жизни (31% против 18% в среднем по выборке), в 26–35 лет — в гастрономических открытиях (27% против 21%).

Больше всего путешественников впечатлили достопримечательности Нижнего Новгорода (84%) и Санкт-Петербурга (80%). Архитектуру отметили в Северной столице (80%) и Калининграде (77%), природу и море — в Мурманске и Владивостоке (по 100%), а также в Сочи (95%).