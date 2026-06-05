Голикова на ПМЭФ заявила об увеличении уровня занятости в России

Голикова: уровень занятости россиян в возрасте 30–39 лет вырос с 87% до 91%

Уровень занятости жителей России в наиболее массовых возрастных группах 30–39 лет и 40–49 лет вырос с 87% до 91% и с 90% до 93% соответственно. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Уровни занятости в массовых возрастных когортах 30-39 лет и 40-49 лет возросли с 87% и 90% до 91% и 93%», — сказала она.

Голикова уточнила, что рынок труда сегодня находится под влиянием технологических и демографических трендов, на которые нужно реагировать своевременно.

ВЦИОМ отмечал, что в России безработица достигла минимального уровня за последние 35 лет. Согласно опросу центра, 76% россиян не знают никого, кто за последний месяц потерял работу. Чаще всего о таких случаях сообщают жители крупных городов и люди с плохим материальным положением.

Президент Владимир Путин уточнял, что уровень безработицы не превышает 2,2%.