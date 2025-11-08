Главу РПЦ в Западной Европе отстранили от работы

Из-за внутрицерковного разбирательства митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от работы. О решении патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила пресс-служба Русской Православной Церкви.

Глава РПЦ распорядился отстранить митрополита Нестора от управления экзархатом Западной Европы, приходами в Италии, а также Корсунской и Испанско-Португальской епархиями. Причиной стал тот факт, что в отношении него началось церковно-судебное производство.

«Временное управление вышеперечисленными каноническими структурами поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку», — сообщил представители Церкви.

В чем именно провинился митрополит Нестор, в патриархии не уточнили. В миру священнослужитель носил имя Евгений Сиротенко. В разные годы он служил настоятелем кафедрального храма Трех святителей в Париже, руководил рабочей группой по строительству нового собора, преподавал в Парижской духовной семинарии.

