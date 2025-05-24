Патриарх Кирилл призвал молиться за Владимира Путина

Патриарх Кирилл призвал православных верующих молиться за российского лидера Владимира Путина, а также за Отечество, молодежь и военных. Об этом он сказал на торжественной проповеди в храме Христа Спасителя в Москве в День Кирилла и Мефодия, сообщила пресс-служба Московского патриархата.

Глава РПЦ отметил, что особенна важна молитва за подрастающее поколение, которое должно перенять эстафету служения Богу и стране.

«Я благодарю президента и правительство за поддержку, церковное служение. Само государство сегодня в лице высших руководителей принадлежит Русской православной церкви», — подчеркнул патриарх.

Ранее стало известно, что глава РПЦ обратился к новому папе римскому.Он поздравил Льва XIV с избранием, пожелал ему крепкого здоровья и Божьей помощи, а также выразил надежду, что Православная и Католическая церкви будут сотрудничать.