Патриарх Кирилл не испугался самолетов НАТО и раскрыл причину своей смелости

Североатлантический альянс вывел ударные истребители на встречу самолету, в котором патриарх Кирилл летел в Калининград. Об этом священнослужитель рассказал на встрече с паствой, его процитировала пресс-служба РПЦ на официальном сайте .

По словам предстоятеля РПЦ, появление «грозного F-16» рядом с его лайнером — это вопрос к западным политикам, ведь он не представляет угрозы, а напугать его все равно не получится.

Патриарх Кирилл выразил удивление самим фактом появления боевых самолетов рядом со своим бортом.

И вдруг появляется F-16 <…> вопрос «на завал» западным политикам: «Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!»

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что подобные провокации могут закончиться опасным конфликтом, который приведет к жертвам.

Он считает, что такие действия ведут к новому витку напряженности между Востоком и Западом. По мнению главы РПЦ, несмотря на давление, Россия не должна идти на поводу у тех, кто предпринимает такие действия.

Ранее патриарх Кирилл призвал принимать решения в мире и единстве.