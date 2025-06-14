Патриарх Кирилл не испугался самолетов НАТО и раскрыл причину своей смелости
Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что не боится полетов боевой авиации НАТО
Североатлантический альянс вывел ударные истребители на встречу самолету, в котором патриарх Кирилл летел в Калининград. Об этом священнослужитель рассказал на встрече с паствой, его процитировала пресс-служба РПЦ на официальном сайте.
Патриарх Кирилл выразил удивление самим фактом появления боевых самолетов рядом со своим бортом.
По словам предстоятеля РПЦ, появление «грозного F-16» рядом с его лайнером — это вопрос к западным политикам, ведь он не представляет угрозы, а напугать его все равно не получится.
И вдруг появляется F-16 <…> вопрос «на завал» западным политикам: «Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!»
Патриарх Кирилл
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что подобные провокации могут закончиться опасным конфликтом, который приведет к жертвам.
Он считает, что такие действия ведут к новому витку напряженности между Востоком и Западом. По мнению главы РПЦ, несмотря на давление, Россия не должна идти на поводу у тех, кто предпринимает такие действия.
Ранее патриарх Кирилл призвал принимать решения в мире и единстве.