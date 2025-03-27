Главу РЭО Дениса Буцаева назначили на пост замминистра природы и экологии

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев покинет пост и займет должность заместителя министра природных ресурсов и экологии. Это следует из его заявления на официальном сайте РЭО.

«Новые кадровые решения помогут усилить взаимодействие между РЭО и Минприроды, а также обеспечить стратегическое сопровождение реформы обращения с ТКО, ускорить реализацию инвестпроектов и достичь целей нацпроекта „Экологическое благополучие“», — сказал Буцаев.

Пост главы организации займет Ирина Тарасова. С 2019 года она возглавляла административный департамент в Минсельхозе. Окончила Московский банковский институт по специальности «экономист, финансы и кредит», в 2012 году выпустилась из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Ранее кадровые перестановки произошли в Роскосмосе. Исполнительного директора корпорации по пилотируемым программам Сергея Крикалева назначили на пост заместителя гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам. Назначение одобрил Наблюдательный совет.

В феврале российский лидер Владимир Путин назначил на пост гендиректора Роскосмоса бывшего заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова. До работы в Минтрансе он возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“».