Главное, чтобы не на бумаге. Как в Госдуме относятся к списанию долгов по ипотеке за детей

Буцкая: списание долгов по ипотеке за детей должно быть обеспечено финансово

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил списывать по четверти задолженности по ипотеке за рождение каждого ребенка. По его словам, такая мера в одном из районов Оренбургской области позволила повысить рождаемость три раза. Насколько это реально, рассказала 360.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она поддержала это предложение, заявив, что подобная мера станет выходом для многих, но только в том случае, если ее удастся обеспечить финансово не на словах, а на деле.

«Я ребенок 90-х и очень хорошо помню, когда на бумаге была и зарплата у родителей, и пенсия у бабушки, а физически они годами ничего не получали», — отметила собеседница 360.ru.

Также депутат добавила, что не знакома со статистикой в Оренбуржье.

«Мне очень хотелось бы посмотреть регион, где рождаемость выросла в три раза. Если вы найдете эту статистику — пришлите ее, пожалуйста, мы будем с удовольствием ей дальше размахивать. Я, к сожалению, такого не видела», — заявила Буцкая.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2020 года.