Путин продлил программу маткапитала до конца 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Поправки внесены в часть 1 статьи 13 закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих» детей» от 2006 года.

«Заменив слова „по 31 декабря 2026 года“ словами „по 31 декабря 2030 года“», — указано в документе.

Согласно сопроводительным документам, около 4,9 миллиона семей получат право на маткапитал в период с 2027 по 2030 год.

На реализацию программы из бюджета потребуется выделить 2,776 триллиона рублей. Пока это предварительные оценки.

Ранее глава государства ратифицировал договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, по которому вооруженное нападение на одного из его участников будет трактоваться как акт агрессии против объединения.