Главная новогодняя елка России получит новую жизнь

Из стоящей на Соборной площади в Москве главной новогодней елки планируют изготовить различные сувениры, в том числе скворечники, кормушки для птиц и хоккейные клюшки. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления делами президента сообщило РИА «Новости» .

Елка простоит у Кремля до 19 января, после чего дерево отправят на утилизацию. Специалисты обработают ствол и ветки, а затем отправят сырье в мастерскую, где из него будут делать сувениры.

«Новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров, таких как: памятные часы, у которых спилы дерева служат циферблатом, скворечники и кормушки для подкормки птиц в холодное время, а также хоккейные клюшки», — добавили в пресс-службе.

Оставшиеся ветки и хвою передадут в зоопарки для подкормки животных и организации настилов. По информации агентства, ель спилили 9 декабря около деревни Знаменка Можайского городского округа.

Ранее в Сети опубликовали советы для уборки новогодней ели. Россиянам посоветовали не собирать опавшие иголки с помощью пылесоса. Уберечь пол от хвои может помочь заранее подготовленная подстилка. Нижние ветки дерева следует отпилить, а затем завернуть в ткань и сложить в мусорные пакеты.