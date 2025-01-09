Россиян призвали не использовать пылесос при уборке осыпавшихся с ели иголок

Многие выбирают живую ель для украшения дома на Новый год, но когда наступает время убирать елку, владельцы сталкиваются с проблемой: иголки продолжают падать и разлетаются по всей квартире. Общественная Служба Новостей подготовила инструкцию по уборке новогодней ели.

Сначала настройтесь на процесс уборки. Вам понадобятся большие мусорные мешки или ткань для упаковки дерева. Заранее подготовьте специальную подстилку, чтобы уберечь пол от разлетающихся иголок. Это может быть кусок плотной ткани или пленки, которой можно накрыть пол, чтобы уменьшить количество разлетающихся иголок.

При подготовке к уборке, аккуратно отпилите ветки как можно ближе к стволу. Заверните ветки в ткань или положите в мусорные мешки, затем плотно завяжите пакет или мешок веревкой.

После того как вы упаковали дерево, приступайте к уборке иголок. Избегайте использования пылесоса, так как иголки могут повредить его. Лучше использовать веник или щетку для очистки пола от основной массы иголок. Для оставшихся мелких иголок подойдет скотч. Оберните скотч вокруг руки липкой стороной наружу и аккуратно проведите рукой по полу, собирая оставшуюся хвою.

Эти простые шаги помогут эффективно убрать иголки и подготовить дом к новому сезону.