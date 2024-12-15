Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе

Кремлевская новогодняя елка оказалась второй по высоте в Европе

Установленная на Соборной площади в Кремле главная елка России оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которыми украсили столицы в Европе к празднованию Рождества и Нового года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Главную новогоднюю елку в Кремль с 2007 года доставляют из Московской области, ее родиной в третий раз подряд стал Можайский городской округ. В нынешнем году возраст 30-метровой красавицы — 90 лет, размах нижних ветвей — восемь метров, диаметр ствола — 60 сантиметров.

Среди натуральных деревьев Европы эта елка оказалась второй по высоте. Выше нее лишь украшающая Вену елочка — 34 метра. На третьем месте и всего лишь метром ниже оказался новогодний символ в Риме.

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