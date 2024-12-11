«Важно сделать это в новогоднюю ночь». Астролог объяснила новый ритуал для исполнения желаний

Новый год — лучшее время для того, чтобы под бой курантов загадать самые сокровенные желания. Помимо традиционного поджигания бумажки, популярность набирает другой метод. Суть его в том, чтобы повесить на елку игрушку или предмет, который символизирует мечту. Астролог Елена Кузнецова рассказала 360.ru, как правильно провести ритуал, чтобы желаемое сбылось.

Размещение на елке предметов — символов мечты может приблизить ее исполнение, заверила специалист. Главное — сделать это перед наступлением Нового года.

«Новый год — это волшебное время, оно играет большое значение. Поэтому очень важно сделать это в новогоднюю ночь, за два часа до наступления Нового года. Или отметить его и сразу сделать», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Если человек хочет улучшить финансовое положение и получать больше денег, на елке можно разместить монетки или купюры.

«В какой-то год я купила пачку ненастоящих долларов и положила их на елку. В 12 часов я проговорила, чтобы у меня были деньги. В тот год я действительно очень хорошо зарабатывала», — поделилась Кузнецова.

Для тех, кто мечтает найти вторую половинку или создать семью, эксперт рекомендует повесить на елку не кольцо, а парную фигурку, например, мужчину и женщину, слоников, подойдут и две мандаринки.

По словам астролога, украшение может символизировать не самый удачный брак, а двойная игрушка, размещенная в южном секторе, который отвечает за свадьбы и любовь, привлечет гармоничные отношения.

«Если человек хочет машину, надо повесить на елку игрушечную машинку такого цвета, который вы хотите. Для привлечения жилья лучше купить муляжный ключик. И в Новый год сказать: „Новый год, принеси мне удачу, машину вот такого цвета, такую марку, такую-то квартиру“. Прямо конкретно все проговорить, а еще лучше найти слова в стихотворной форме», — добавила эксперт.