Главком ВСУ отправил отца на лечение в Подмосковье

Shot: главком ВСУ Сырский отправил отца в подмосковную клинику на Новый год

Главкомандующий ВСУ Александр Сырский на Новый год отправил отца в подмосковную клинику. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, Сырский лично оплатил около миллиона рублей за курс реабилитации и лечения в медицинском учреждении. О какой именно клинике идет речь — неизвестно.

В декабре состояние 86-летнего Сырского-старшего серьезно ухудшилось, ему диагностировали пневмонию.

Новый год Станислав Прокофьевич встретил в палате, врачи стабилизировали его состояние. Однако вероятно, что Сырский-старший больше не сможет ходить.

В ноябре Сырский взять из военного бюджета Украины как минимум пять миллионов рублей на лечение отца в России. При этом сам Сырский до этого указывал на плохое обеспечение украинской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует отставку Сырского с поста главкома ВСУ.