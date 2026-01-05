Главком ВСУ отправил отца на лечение в Подмосковье
Shot: главком ВСУ Сырский отправил отца в подмосковную клинику на Новый год
Главкомандующий ВСУ Александр Сырский на Новый год отправил отца в подмосковную клинику. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, Сырский лично оплатил около миллиона рублей за курс реабилитации и лечения в медицинском учреждении. О какой именно клинике идет речь — неизвестно.
В декабре состояние 86-летнего Сырского-старшего серьезно ухудшилось, ему диагностировали пневмонию.
Новый год Станислав Прокофьевич встретил в палате, врачи стабилизировали его состояние. Однако вероятно, что Сырский-старший больше не сможет ходить.
В ноябре Сырский взять из военного бюджета Украины как минимум пять миллионов рублей на лечение отца в России. При этом сам Сырский до этого указывал на плохое обеспечение украинской армии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует отставку Сырского с поста главкома ВСУ.