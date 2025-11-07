Главком ВСУ взял 5 млн из военного бюджета Украины на лечение отца в России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взял средства из военного бюджета Украины на лечение больного отца Станислава в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, счета в клиниках уже превысили пять миллионов рублей. Часть этой суммы Сырский получил из военной казны, предназначенной на нужны ВСУ, хотя сам он жаловался на плохое обеспечение армии.

Отцу Сырского 86 лет, его выписали из клиники в Московской области после реабилитации. Всего он провел в больницах около пяти месяцев с болезнью Паркинсона и новообразованием в головном мозге. Сейчас пенсионер находится дома во Владимирской области.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отчитал Сырского за несвоевременный отвод войск из города Красноармейск в ДНР. На этом фоне стало известно имя кандидата на пост Сырского в случае его отставки.